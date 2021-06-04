直言國安法疑慮多 香港終審法院英籍法官不續任

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（法新社香港4日電） 英國媒體今天報導，香港終審法院非常任法官何熙怡（Baroness Brenda Hale）將在任期於7月屆滿後離職。她表示，北京在香港實施的國家安全法「充滿各式各樣疑問」。

何熙怡曾是英國最高法院第一位女性院長，也是目前香港終審法院（Hong Kong Court of Final Appeal）13位外籍非常任法官之一。

中國大陸法院受制於共產黨，但香港的司法體系仍維持獨立，並依循普通法，這也是香港能夠成為全球商業中心的一個主要原因。

中國去年強行在香港實施國安法後，法律界擔心，香港是否仍能維持司法獨立。

英國政府目前也正在檢討，是否禁止英國籍法官在香港終審法院任職。

倫敦「泰晤士報」（The Times）報導，何熙怡已宣布於今年7月任滿後不尋求第2任，她同時也提到港區國安法對香港的衝擊。

報導引述何熙怡昨天在線上會議中表示，「對於他們如何能運作新的國家安全法無一致看法，各式各樣疑問仍懸而未決。」

她又說：「我不希望再度獲委任。」

報導說，何熙怡自2017年到2020年擔任英國最高法院院長，她坦言國安法有嚴重疑慮，但她堅稱，其餘外籍法官將會繼續「關注香港情況」。

一旦何熙怡卸任，香港終審法院將只剩下9位英國籍法官。

© 2021 AFP