相親遇鄭州封城變同居 中國女子在男方家中隔離

（法新社北京12日電） 中國一名王姓女子到河南省鄭州相親，在男方家中吃晚餐，然而疫情爆發，男子住家社區遭當局祭出封鎖令，導致她無法離開，女子的生活紀錄影片也在網路上引發熱議。

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中國努力遏制數起國內Delta和Omicron變異株疫情之際，鄭州自上周以來通報超過100例確診病例；市內部分地區5日突然被封鎖，當時，王姓女子就在相親對象家裡吃晚餐。

王姓女子11日告訴上海媒體澎湃新聞（The Paper），自己剛到鄭州，遇上疫情爆發、相親對象的社區被封鎖而無法離開，她補充，為期一周的鄭州行是要與潛在的追求者見面。

王姓女子表示，自己年紀大了，家人介紹10個相親對象給她，這第5名男子想展示廚藝，因而邀她到家中共進晚餐。

據當地媒體發布的影片，王姓女子發布了一些短影音，記錄了她在封鎖期間的日常生活，影片顯示男子做家務並為她做飯等。

王姓女子說，到目前為止，這場漫長約會，兩人似乎還沒擦出浪漫火花，她正在尋找一個更健談的伴侶。

王姓女子表示，這個男子除了像「木頭人」般話很少，其他方面都相當不錯，「雖然飯做的不咋地，但是願意下廚房，我覺得就挺好的」。

王姓女子並未透露她的年齡和影片中男子的身分。截至今天，相關主題標籤在微博上瀏覽量已超過600萬。

然而，王姓女子表示，近期飆升的網路關注已促使她刪除那些影片。

© 2022 AFP