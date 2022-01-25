盼俄烏化邊境衝突 法德邀兩國循諾曼第模式會談

（法新社巴黎24日電） 為了化解俄羅斯和烏克蘭邊界一觸即發的警張氣氛，法國、德國將邀俄烏關於到巴黎，循諾曼第模式進行會談，試圖為緊張局勢尋得解方。

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法國總統馬克宏身邊，一名要求匿名的幕僚告訴記者，俄、烏、法、德這次將依循所謂「諾曼第模式」（Normandy Format）進行4方會談，作為避免戰爭的部分努力，法國認為，「緩和局勢的途徑」包括烏克蘭與俄羅斯採取的行動。

這名幕僚表示，「總統認為，在緩和局勢方面還有外交操作空間」，並證實馬克宏（Emmanuel Macron）將在「未來幾天」與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話。

他說，這場4方會談的與會人士，包括一名俄羅斯副總理、一名烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的資深幕僚，還有馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的外交顧問。

談及俄羅斯大軍集結烏克蘭邊境一事，馬克宏的幕僚說，「我們十分擔心，我們也竭力避免產生模稜兩可的情況或造成其他動蕩」。

他補充道，法國盼藉外交途徑解決僵局的構想，將包括幾項建立互信的措施。

馬克宏今天將參與美國總統拜登與歐洲領袖的會談，明天則將前往柏林與蕭茲會面。

© 2022 AFP