盼蒲亭勿於烏克蘭增兵 拜登：否則將有經濟反制

（法新社華盛頓7日電） 今天與俄羅斯總統蒲亭視訊通話時，美國總統拜登提出警告，稱一旦俄國在烏克蘭邊境增兵，西方一定會有「強烈」的經濟反制措施。

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美、俄兩國領導人透過視訊方式，在線上開了兩個小時的峰會，這被視為是讓俄羅斯、烏克蘭邊境緊張局和緩下來的絕佳機會。俄羅斯已在烏俄邊界部署10萬名軍人，引發人們對歐洲將發生嚴重戰爭的憂慮。

俄羅斯否認打算入侵烏克蘭，但他們在2014年已佔領大片土地。拜登說得很明白，如果進犯烏克蘭，俄方在經濟上就得付出沉痛代價，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的新「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）也將「岌岌可危」。

白宮在聲明中說：「拜登總統已表明，俄羅斯升級烏克蘭周圍兵力，令美國與我們的歐洲盟國深感關切。」

聲明中表示，拜登「明確地表示，如果軍事活動升級，美國和我們的盟國會用強烈的經濟和其他舉措來做出回應。」拜登也「呼籲讓局勢緩和下來，並恢復透過外交途徑讓情勢降溫」。

俄羅斯則是在自己發出的聲明中表示，蒲亭（Vladimir Putin）將烏克蘭的緊張局勢歸咎到北大西洋公約組織（NATO）身上，並堅持獲得可靠、具法律約束性的保證，確保北約部隊不會步步進逼俄羅斯。

在一張來自官方的照片中，拜登與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）坐在大門緊閉的白宮戰情室（White House Situation Room），蒲亭則是待在他位於索契（Sochi）的度假行宮，坐在視訊螢幕前的大長桌，雙方這樣的情況，多少反應出他們緊張的氣氛。

© 2021 AFP