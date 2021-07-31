省界糾紛印度兩省彼此開火 局面宛如內戰

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（法新社新德里31日電） 印度東北部阿薩姆、米左拉姆兩省因邊界爭議相互開火，已6名員警喪命、近百人受傷。阿薩姆一度部署特警隊到雙方邊界，米左拉姆則將對方省長列犯罪偵辦，緊張未見緩和。

阿薩姆省（Assam）與米左拉姆（Mizoram）省26日在邊界衝突時開槍，造成6名員警與平民1人喪生。阿薩姆省昨天傳訊6名米左拉姆員警並法辦，米左拉姆省則宣布，他們警方已將阿薩姆省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）與6名對方員警列26日衝突的犯嫌偵辦。

阿薩姆省27日宣布派遣4000名特警捍衛邊界。兩省的緊張局勢自上月就開始累積，米左拉姆省指控阿薩姆人侵門踏戶，但阿薩姆省反控對方村民侵入保育林地。

聯邦政府內政部長夏哈（Amit Shah）雖盼平息紛爭，但仍拿不出釜底抽薪的辦法解決雙方長年爭端。

阿薩姆省長沙爾馬與總理莫迪同屬執政的印度人民黨（BJP），他表示阿薩姆省會向最高法院陳情，以確保不會再有一寸保育林地被人侵入。

印度去年夏天與中國的邊界衝突也不過使用棍棒與石塊，但自家兩省的邊界爭端竟演變成開槍，引起印度國內關注。

印度在1947年脫離英國殖民而獨立前，境內各不同區域間早有盤根錯節的歷史恩怨。BBC指出，英國殖民時期米左拉姆本為阿薩姆的一部分，直到1972年才被從阿薩姆畫分出來，1987年正式升格為省。

米左拉姆省表示，阿薩姆省聲稱的林地早為米左拉姆居民使用100多年；阿薩姆省反指對方侵佔一大片不屬於米左拉姆的土地。

印度東北部雖偏遠但資源豐富，早為當地各民族衝突的溫床，當地7個省之間的界線未畫定清楚，屢屢發生土地與財產糾紛，但演變成26日宛如內戰般的衝突卻極為罕見。

© 2021 AFP