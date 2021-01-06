眾院外委會新主席：美對中東政策將轉變

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（法新社華盛頓5日電） 美國聯邦眾議院外交事務委員會新任主席今天對美國在拜登執政下恢復多邊世界政策表示希望，他也說，美國將研究是否恢復援助巴勒斯坦。

外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）新任主席米克斯（Gregory Meeks）接受法新社訪問時，呼籲重新關注委內瑞拉危機，並矢言運用自身角色，針對他認為在川普任內遭忽視的人權重要事項施壓。

米克斯還希望擴大人道援助，包括對巴勒斯坦的人道援助，例如餵飽和教育難民的資金等。堅定親以色列的川普任內，幾乎切斷了所有對巴援助。

米克斯表示：「我是兩國方案的堅定信仰者，因為那提供雙方自決，是我認為可確保以色列猶太國存續，以及和平巴勒斯坦國的唯一方法。」

「所以我們或許需要重啟美國對巴人的援助，對他們展現美國準備好再次領導。」

米克斯淡化利用對以色列援助施壓以國接受巴勒斯坦國的想法，他說，不希望碰觸前總統歐巴馬2016年卸任前通過的10年380億美元防衛方案。

米克斯說：「我不贊成更動一個子兒，或許有其他沒包在裡面的錢，我們可以研究看看。」

© 2021 AFP