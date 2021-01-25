眾院彈劾川普條文將送達參院 準備啟動審理程序

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（法新社華盛頓25日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西預計今天將彈劾前總統川普的條文送交參議院，彈劾理由是川普煽動6日民眾闖入國會大廈事件。這也將正式啟動美國首見前總統遭受彈劾審理的程序。

眾院已於13日通過彈劾川普，寫下美國首見總統2度遭到彈劾的歷史紀錄，當時距離川普下台僅剩一周。民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）上周承諾，將繼續推動彈劾川普的審理。她說：「我不認為會花很多時間，但我們必須去做。」

眾院彈劾川普的條文將在美東時間今天晚間7時（台灣時間26日上午8時）送達聯邦參議院並加以宣讀，所有100名參議員將在明天宣誓為陪審員。參院彈劾案審理已預定將在2月第二周展開。

6日當天，成千上萬的川普支持者響應他的號召來到華府，抗議美國國會確認民主黨候選人拜登（JoeBiden）當選總統；隨後有大批群眾闖入國會大廈，動亂最終造成5人喪命。但數名共和黨參議員周末已指出，民主黨人恐難以將川普定罪。

川普所屬共和黨的幾位高層人士，已從政治和憲法角度提出反對彈劾的理由。由於民主黨在參院僅掌握半數50席，而要將川普定罪須2/3席次同意，如今看來，民主黨人能否爭取到17名共和黨議員倒戈，令人懷疑。

擔任參院情報委員會主席的共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「我認為這場審理很愚蠢。我認為這適得其反。國內情勢正如失火般危急，這麼做就像在火上大量澆油。」

儘管盧比歐承認，川普「對於發生的事要負一些責任」；但他認為，「再度掀起這件事」只會傷害國家。

其他共和黨人也指出，川普如今已是一介平民，參院無權審判他。參議員朗德斯（Mike Rounds）便在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meetthe Press）表示，美國憲法未允許彈劾前總統。

無論如何，這場審理將對參院構成考驗。民主黨人仍希望每天議程能撥出一部分時間處理例行事務，但他們對川普持續懷抱的憤怒，看來一定會傷害到促成兩黨合作的任何努力。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP