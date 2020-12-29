眾院通過國防授權法 川普行使否決權首遭推翻

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（法新社華盛頓28日電） 即將卸任的美國總統川普日前否決2021財政年度國防授權法案，眾院今天表決維持通過原案，若參院再度順利表決通過，將會是川普行使否決權首度遭到推翻。

川普23日行使總統否決權，否決經參眾兩院通過的2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21），並將法案退回提案的眾院。眾院今天集會對這項法案進行重新表決後，以322票贊成、87票反對，推翻總統否決權。川普自家共和黨109名議員也倒戈站在民主黨這邊。

由共和黨佔多數的參院將就類似的動議表決，也必須取得2/3支持以推翻川普的否決權。

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在表決後發表聲明，譴責川普否決法案「魯莽輕率」，呼籲川普「結束任內最後一刻的混亂活動」。

2021財政年度國防授權法案本月稍早在眾院和參院，分別以335票贊成、78票反對，以及84票贊成、13票反對通過。

但這項法案因未廢除提供網路公司免責保護的聯邦法律「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，遭到川普否決。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP