眾院通過彈劾川普 共和黨10議員倒戈

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（法新社華盛頓13日電） 川普今天成為史上第一位2度遭到彈劾的美國總統，聯邦眾議院以232票對197票通過彈劾案，其中有10位與川普同黨的共和黨議員倒戈，投下同意票。

由於聯邦參議院不會在1月20日拜登（Joe Biden）就任新總統前審理此案，意味川普不會被逼得提前下台，但眾院通過彈劾後，他走得肯定不會太好看；此外，若參院之後的審理認定川普有罪，川普還可能失去擔任公職的權利，不得在2024年再次角逐總統。

在今天眾院以232票贊成、197票反對的投票中，共計有10位共和黨眾議員倒戈，其中包括前副總統錢尼之女、共和黨眾院第3號人物麗茲．錢尼（Liz Cheney）。

投下贊成票的還有向來大力批評川普的金辛格（Adam Kinzinger），他說：「我今天心情非常平靜，我的投票是正確的，我真的認為歷史也會那樣評斷。」

共和黨議員布特勒（Jaime Herrera Beutler）也在宣布自己支持彈劾時表示：「我不是選邊站，我是選擇真理。這是戰勝恐懼的唯一方法。」

共和黨眾院領袖此次打破往常慣例，並未要求黨員投票反對彈劾。他們說，這場投票是個人良知的事情。

© 2021 AFP