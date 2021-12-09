眾院通過維吾爾法案 裴洛西：用美經濟實力打擊暴行

（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦眾議院今天針對中國打壓維吾爾穆斯林少數民族，以壓倒性票數通過法案，限制自新疆進口商品。議長裴洛西表示，法案利用美國強大的經濟實力來打擊暴行、追究作惡者責任。

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聯邦眾議今天以428票對1票通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，要求企業提供「清楚且令人信服的證據」，證明自新疆進口的所有商品皆非出自強迫勞動之手。

表決前，議長裴洛西（Nancy Pelosi）告訴議員說：「此時此刻，北京當局正在對維吾爾族和其他穆斯林少數民族發動殘暴且加速的鎮壓行動。」

「在新疆，在中國各地，數百萬的人正忍受着蠻橫的人權踐踏：從大規模監控、紀檢監察，到包括單獨監禁、強迫節育等的大規模酷刑，並恐嚇揭發真相的記者和社運人士。」

她補充說，「而中國政府對強迫勞動的剝削，已飄洋過海來到美國和全球各地。」

民主黨籍的裴洛西表示：「我們不會忘記自身的責任，必須針對中國政府從事的各項行動採取行動。」她還說，這項法案，可以「利用美國強大的經濟實力，打擊暴行、追究作惡者的責任」。

中國否認各界對其打壓維吾爾人的指控。

© 2021 AFP