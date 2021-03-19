眾院通過2法案 無證移民有機會獲美國合法身分

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（法新社華盛頓18日電） 美國國會眾議院今天通過兩項移民法案，以使數百萬無證移民獲得合法身分，但法案能否在兩黨席次各半的參議院過關仍不明朗。

美國與墨西哥邊界情勢正因移民湧入而趨於緊繃。在此情況下，民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）並未試圖推動類似2013年失敗的全面移民改革，而是採取不同策略。

她力圖勸使國會通過兩項較為溫和的法案，然後送交總統拜登（Joe Biden）簽署。白宮今天稍早已表態支持。

其中「美國夢想與承諾法案」（American Dream and Promise Act），將提供無證年輕移民獲得公民身分的途徑。這些孩提時期就被帶進美國的移民又稱「追夢人」（Dreamers）。

眾院今天以228對197票通過美國夢想與承諾法案，有9名共和黨議員投下支持票。

另一份「農場勞動力現代化法案」（Farm Workforce Modernization Act）將正式確定農場移民工人的合法地位，提供他們獲得公民身分的機會。白宮指出，這些移民「生活在陰影中且易受剝削」。

這項法案允許農場工人及其家人留在美國，並且透過持續受雇於農業部門，在多種情況下成為美國公民。眾議院以247對174票通過法案。

國會拉丁裔黨團主席魯伊斯（Raul Ruiz）說：「正是在目前疫情時期，我們需要通過這些法案。追夢人包括醫師、護理師、實驗室技術員和疫調人員，以及創造就業機會的人。」

「農場勞工感染與死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的比率遠高於一般大眾，毫不誇張地說，他們是用命來餵飽你們。」

裴洛西則形容，移民是「使我國強大、富裕和高尚的」第一線英雄、醫護人員和教師，「他們必須獲准留下來」。

但法案能否獲參院通過仍不確定，目前參院民主黨和共和黨各佔50席。

© 2021 AFP