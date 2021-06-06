睽違一年半 郵輪重返威尼斯

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（法新社威尼斯5日電） 載着約650名乘客的MSC Orchestra郵輪今天從義大利威尼斯出海，這是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響以來，睽違近1年半，首度有郵輪從威尼斯出港。

但有不少威尼斯本地民眾對郵輪迴歸十分不滿，MSC Orchestra郵輪聳立在威尼斯聖馬可廣場（St Mark's Square），準備前往義大利南部、希臘與克羅埃西亞之際，數百人在岸邊以及搭小船在海上揮舞「不要郵輪」「不要大船」的布條抗議。

57歲的泰德斯科（Lucia Tedesco）告訴法新社：「郵輪只是帶來蜻蜓點水的旅遊，實際上對威尼斯幾乎沒有好處。」

反對者擔心郵輪對環境以及文化遺產的影響，還說郵輪帶來的大浪會破壞威尼斯地基，傷害脆弱的舄湖生態系。

但名列聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產名錄（World Heritage）的威尼斯卻也是大型船隻迷的故鄉，許多人組織「威尼斯在運轉」（Venice at work）運動，他們說，旅遊業深受疫情影響，有旅遊船停靠，才能為仰賴觀光的城市創造就業。

© 2021 AFP