睽違逾10年 阿聯外長罕見訪問敘利亞

（法新社大馬士革9日電） 阿拉伯聯合大公國外交部長今天在敘利亞首都大馬士革會晤敘國總統，為敘利亞戰爭爆發10年來雙方首次會面。美國譴責這是與「獨裁者」建立正常關係。

廣告 繼續瀏覽後續

阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）赴大馬士革會見敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad），外界廣泛解讀為中東地區欲終結阿塞德外交孤立的徵象。而此時的敘利亞，正因多年戰爭和西方制裁而深陷經濟危機。

敘利亞新聞社（SANA）報導，阿塞德總統接待阿布杜拉和隨行代表團，「雙方討論了兩個兄弟國間的雙邊關係，以及在共同利益下，發掘不同領域的合作方式」。

受阿拉伯之春影響，敘利亞各地2011年出現要求政權更迭的抗議活動，卻遭阿塞德政權鎮壓，衝突持續惡化成為毀滅性戰爭，迄今奪走近50萬條人命。

阿聯代表團今天與敘國總統的會面，是阿聯2012年與敘國斷交以來，兩國關係回暖的最新跡象。

據阿聯官方媒體阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，外長阿布杜拉強調，「阿聯亟欲確保敘利亞的安全、穩定和統一」。

報導說，阿布杜拉在會談中也表示「支持為終結敘利亞危機、鞏固國家穩定和滿足敘利亞人民期望所做的一切努力」。

然而，這場會面旋即引發阿聯盟邦美國的擔憂。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）對記者說，拜登政府不會對與阿塞德建立或恢復正常關係的努力表達任何支持。普萊斯還說阿塞德是「殘暴的獨裁者」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP