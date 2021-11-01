睽違20個月 以色列開放接種疫苗觀光客入境

（法新社耶路撒冷1日電） 經過長達20個月鎖國，以色列今天開放完成接種疫苗的旅客入境，讓仰賴觀光業維生的猶太人與巴勒斯坦人，審慎期盼受疫情重創的經濟能逐漸起死回生。

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在以色列佔領的耶路撒冷東區舊城，巴勒斯坦裔的紀念品店老闆拉祖克（Rami Razouk）說，他很高興能夠增加收入，但也說他的店還沒準備好開門。「到處都是灰塵，我們有很多工作要做。」

拉祖克與以色列官員都說，今天僅是部分重新開放，還沒辦法期待大批觀光客開始四處消費。

耶路撒冷副市長哈山-納荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）表示，「我們距離（完全）開放航班還有一段距離」，並表示未來幾周將更清楚有多少觀光客願意在現行規定下造訪以色列。

從今天開始，外國旅客可以持72小時內采檢陰性證明入境以色列，最後一劑疫苗的施打日期必須在6個月以內，沒有接種疫苗的孩童仍必須隔離。

以色列於2020年3月首度實施鎖國之前，觀光業正在蓬勃茁壯。當局表示，2019年有破紀錄460萬人次造訪以色列，較2018年成長11%，創造230億謝克爾（約73億美元）收入，占以色列國內生產毛額（GDP）的1.5%。

以色列觀光部總司長哈勒維（Amir Halevi）今天告訴法新社，「觀光業當時正以時速200公里向前衝，然後因為疫情急踩剎車」。

外國觀光客相關營收自此一落千丈。儘管今天重新開放遊客入境，今年預估營收仍僅有15億謝克爾。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP