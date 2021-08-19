知名反塔利班戰士之子計畫反擊 籲美提供武器

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 阿富汗知名反塔利班戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子今天表示，他有軍隊能夠對塔利班展開有效反擊，但呼籲美國給他的民兵提供武器與彈藥。

馬樹德之子昨天在「華盛頓郵報」專欄中表示，美國如果支持他的戰士，「依舊能成為民主的兵工廠」。

他說：「我今天在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）寫下這篇文章，準備追隨我父親的腳步，聖戰士們已經準備再一次擊退塔利班。」

他的父親馬樹德有「龐吉夏之獅」（Lion ofPanjshir）的稱號，曾率領民兵，在位於首都喀布爾（Kabul）東北方的這處河谷據點激烈抵禦塔利班，直到他於2001年遭到暗殺。

龐吉夏河谷有知名的天然屏障，以興都庫什（Hindu Kush）山脈作為堡壘，在阿富汗的1990年代內戰時期從未落入塔利班之手。在更早的蘇聯入侵阿富汗時期，蘇聯也從未拿下這塊地方，現在成為阿富汗的最後一塊反攻地。

馬樹德之子希望能「追隨父親的腳步」，他表示阿富汗政府的前特種部隊成員與士兵都「對指揮官的投降感到唾棄」，已經轉投他的陣營。

社群網站先前流出照片，可看到表示「絕不投降」的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）與馬樹德之子會面，似乎正在計畫對塔利班展開第一波游擊行動。

馬樹德之子說：「但我們需要更多武器、彈藥和支援。」

他說，經歷過去20年，美國和阿富汗共享「理想與掙紮」，他要求華府繼續支持「自由的種子」，不要遺棄阿富汗，交給塔利班。「你是我們僅剩的希望」。

© 2021 AFP