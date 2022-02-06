知名寶萊塢配唱歌手拉塔曼蓋施卡逝世 享壽92歲

（法新社孟買6日電） 寶萊塢超級巨星拉塔曼蓋施卡（Lata Mangeshkar）今天上午與世長辭，享壽92歲。她是數以百萬計聽眾心目中的「印度夜鶯」，歌聲在印度廣播電視節目傳揚長達數十年。

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根據國際亞洲新聞社（ANI），拉塔曼蓋施卡在孟買布里奇坎迪醫院（Breach Candy Hospital）的主治醫師薩姆達尼（Pratit Samdani）表示，拉塔曼蓋施卡感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後住院逾28天，今天上午因多重器官衰竭過世。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特（Twitter）寫道：「我心之痛，無法用言語形容。慈愛的拉塔姐姐離開我們了。」

「她（的逝世）在國人心中留下無法填補的空白，未來世代會謹記她堅定擁護印度文化，她的美妙歌喉使人入迷的能力堪稱無與倫比。」

內政部發布聲明表示，拉塔曼蓋施卡將享有國葬尊榮待遇，全國也會降半旗哀悼至明日。

拉塔曼蓋施卡生於1929年，很小就在父親迪納納特（Deenanath Mangeshkar）指導下開始音樂訓練，年僅5歲就在父親的劇作中獻唱。

她13歲時父親去世，此後她被迫承擔養家活口、撫養4名年幼手足的角色，一家人在1945年搬到孟買（Mumbai）。

拉塔曼蓋施卡在孟買以配唱歌手為業，歌聲經錄製後，再讓演員對嘴演出。很快地，她的高音成為寶萊塢鉅片的重要元素。

政府在1963年1月印度共和日（Republic Day）邀請她為1962年印中戰爭陣亡將士獻唱愛國追思歌曲，反映出她的高人氣。據稱她演唱的「噢吾國子民」（Oh the People of my Country）讓時任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）潸然淚下。

接下來數十年，諸多作曲家和電影製作人競相和她簽約。長壽和自律更讓她得以替小自己50歲的女演員配音。

拉塔曼蓋施卡說話輕聲細語，總是身穿一襲莎麗，綁着兩束女學生般的辮子。傳聞她只上過一天學，但她能流利掌握數種語言。

拉塔曼蓋施卡還有一些眾人皆知的習慣，例如演唱時從不穿鞋、錄音前一定會先手抄下要唱的歌曲等。

先前曾有人指控拉塔曼蓋施卡運用在寶萊塢的勢力阻擋新人入行。此外，2006年孟買當局取消一項高架道路興建計畫，理由是拉塔曼蓋施卡認為那會侵犯她的隱私，由此可見她影響力有多大。

拉塔曼蓋施卡曾為超過1000部電影獻聲，作品包括以英語、俄語、荷蘭語、斯瓦希利語等語言演唱的2萬7000首歌。

她在2001年獲頒印度第1級公民榮譽勳章國寶獎章（Bharat Ratna）；2009年再獲法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour），以表彰她對印度音樂和電影的貢獻。

© 2022 AFP