石油需求堪憂 OPEC+堅持小幅增產

（法新社維也納5日電） 中國採取限制措施應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，造成需求風險，但是沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他主要石油生產國今天同意再次小幅提高產量。

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俄羅斯入侵烏克蘭加劇供應擔憂。在歐洲宣布將採取行動禁運俄國石油之際，供應擔憂更加深了。

但石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）在聲明中表示，在今天簡短的連續會議中，OPEC+同意6月生產目標為每日增產43萬2000桶。

北海布倫特原油價格昨天每桶漲破110美元，創兩周半來最高水準。今天格林威治時間9時45分（台北時間下午5時45分），布倫特原油價格站上每桶110.47美元，紐約西德州中級原油（WTI）價格每桶107.83美元。

分析師普遍預期，以沙烏地阿拉伯為首的OPEC和俄國為首的10個夥伴國會堅持小幅增產的計畫。

外彙交易商XTB分析師庫德曼尼（Walid Kudmani）在會議前告訴法新社：「儘管與俄烏衝突有關的不確定性持續，OPEC很有可能會堅持其計畫。」他也說：「石油需求前景是下降的，因為COVID病例上升，導致中國出現廣泛的封鎖。」

出席會議的兩位消息人士表示，代表完全避免任何關於制裁俄國的討論，以接近創紀錄、在不到15分鐘的時間內結束會談。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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