研究指染疫恐損男性生育力 專家警告需更多證據

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（法新社巴黎29日電） 一篇根據實驗數據所撰寫的最新研究報告指出，COVID-19可能會損害精子品質，甚至導致男性的生育能力下降。然而，沒有參與研究的專家對此表示懷疑，指必須進行更多研究證實。

法新社報導，研究人員今天在「生殖」（Reproduction）期刊寫道，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能會導致精子細胞死亡、發炎以及所謂的氧化壓力（oxidative stress）情況增加。

研究報告執筆人總結：「這些研究結果提供第一個直接的實驗證據，顯示男性生殖系統可能會遭COVID-19病毒攻擊並受損。」

然而，對這項研究發表評論的專家說，病毒損害男性生育能力的狀況尚未經過證實。

新型冠狀病毒會透過飛沫傳染，引起呼吸道疾病，攻擊肺部、腎臟、腸子與心臟，年長者和慢性病患者更易感染。

稍早的研究報告顯示，病毒也會感染男性生殖器官，損害精子細胞發育並擾亂生殖激素。病毒用來入侵肺部組織的受器也出現在睾丸內。不過，目前還不清楚病毒對男性生育能力造成的影響。

德國吉森市（Giessen）尤斯圖斯-李比希大學（Justus-Liebig-University）的馬勒基（Behzad Hajizadeh Maleki）等研究人員，尋找可能足以顯示COVID-19對生育能力造成負面影響的生物標記。

他們每隔10天觀察84名COVID-19男性患者一次，將60天的分析結果拿來跟105名健康男性做比較。

研究人員發現，染疫患者身上有發炎與氧化壓力現象的精子細胞數量顯着增加，這樣的化學失衡將損害人體的DNA與蛋白質。

馬勒基發表聲明說：「對精子細胞產生的這些影響，與精子品質較差和生育能力降低有關係。」

馬勒基說，男性生殖系統「應被視為容易感染COVID-19的途徑，世界衛生組織（WHO）應該宣布這是高風險器官」。

沒有參與研究的專家對實驗結果表示歡迎，但提醒，在快速做出具體結論前，必須進行更多研究。（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）

© 2021 AFP