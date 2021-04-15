研究顯示抗藥性瘧疾在非洲更常見 專家憂心忡忡

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（法新社巴黎14日電） 研究人員今天通報，首個臨床證據顯示，引發瘧疾的瘧原蟲抗藥性突變正在非洲取得進展。

專家長期以來一直擔心非洲大陸出現抗藥性瘧疾，抗藥性瘧疾在2019年佔全球瘧疾死亡人數90%以上。

發表在刺胳針（The Lancet）的新研究，似乎證實這些擔憂。

研究顯示，在臨床試驗中，如果感染瘧原蟲突變株，接受瘧疾標準治療兒童身上的瘧疾病程就會更長。

以青蒿素(Artemisinin) 為基礎的聯合療法(Artemisinin-based combination therapies, ACTs)，療效仍然很高，但研究人員說，在進行這項研究的盧安達及鄰國，「迫切需要」更多監測。

世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球各地估計約有2億2900萬瘧疾病例。

瘧疾在2019年導致超過40萬人死亡，其中逾2/3是孩童。

研究報告第一作者、基加利（Kigali）盧安達生物醫學中心研究員尤威瑪納（Aline Uwimana）說：「我們的研究顯示，抗藥株變得更加常見。」

在21世紀初推出的青蒿素聯合療法，是治療瘧疾最有效和廣泛應用的方法。

舊金山加州大學教授羅森塔爾（Philip Rosenthal ）說，青蒿素聯合療法失效「可能會帶來可怕後果，就像20世紀末舊的治瘧疾藥物「氯奎寧」（Chloroquine）抗藥性導致瘧疾死亡人數大幅增加般」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP