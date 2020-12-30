研究顯示 武漢實際染疫人數幾為官方數據10倍

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（法新社北京30日電） 中國衛生當局的研究顯示，全球最早偵測到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病原體的武漢市，實際染疫人數可能是官方公布人數的近10倍。

根據中國疾病預防控制中心發表的血清流行病學報告，人口約1100萬的武漢地區截至4月的2019冠狀病毒疾病抗體陽性率為4.4%，意謂大約48萬人染疫，幾乎是官方公布染疫人數5萬的10倍。

中國當局在武漢爆發疫情之初的處理方式飽受國內外抨擊，包括企圖使揭發疫情的吹哨者噤聲，且在1月初先諮詢政治高層，而未通報任何案例。

中國公民記者張展因為報導武漢當地的疫情，28日被判處4年徒刑。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員黃延中告訴法新社，中國疾控中心報告所顯現的差距可能顯示，「1月底和2月初的混亂情況恐怕造成了短報，當時大量的人未接受COVID-19 檢測，或者是檢測不準確」。

中國疾控中心血清學專家秦穎今天告訴法新社，數據落差並非中國獨有的現象。

秦穎表示：「若干國家也發表了類似的血清調查報告，多數情況下，有冠狀病毒抗體的人數都比確診病例數多出好多倍。」

「所以這種差距是普遍的現象。」

中國疾控中心表示，武漢以外湖北各地的陽性率僅0.44%，顯示武漢長達77天的封城措施可能有助於遏止疫情蔓延。

中國疾控中心這項調查是在今年4月進行，調查對象超過3萬4000人。

© 2020 AFP