研究：一帶一路使窮國背負3850億美元隱性債務

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（法新社北京29日電） 一份今天公布的研究顯示，中國野心勃勃的「一帶一路」基礎建設倡議，讓窮國背負3850億美元「隱性債務」，而且逾1/3相關計畫面臨貪腐醜聞與抗議。

一帶一路是中國國家主席習近平最重要的投資倡議。但出自國際發展研究室AidData的報告表示，一些國家銀行與企業依此倡議簽署不透明協議，已導致數十個低收入政府債務纏身，但從財務狀況表看不出來。

中國2013年公布一帶一路倡議後，迄今已對約163個國家投資超過8430億美元，以在當地造橋鋪路、建設港口和醫院，其中包括非洲和中亞多個國家。

AidData執行長派克斯（Brad Parks）告訴法新社，上述金額的近7成被貸給國家銀行，或者是中企與當地夥伴的合資公司，而借款國原本已欠北京一屁股債。

派克斯說：「許多貧窮政府無法再承受更多貸款。所以（中國）發揮創意。」

派克斯指出，獲得款項的是「一群中央政府以外的行為人」，但這些行為人經常擁有政府支持，由政府擔保會在另一方付不出錢時出面還款。

他說：「這些合約複雜難懂，政府自己都不知道實際上到底欠中國多少金額。」而總部設在美國維吉尼亞州威廉與瑪麗學院（College of William and Mary）的AidData研究發現，短報的債務總額約達3850億美元。

AidData並列舉出45個中低收入國家，它們對中國的債務風險規模已高於自身國內生產毛額（GDP）的10%。

大筆中國資金滾滾流入，已引發一些地方的反感。舉巴基斯坦西南部的俾路支省（Balochistan）為例，當地民眾說他們幾乎沒得到好處；好戰分子還發動一系列攻擊，意圖妨礙中國投資。

派克斯表示：「我們現在看到買單一帶一路倡議的人後悔了。許多外國領袖起初渴望趕搭一帶一路倡議熱潮，如今因為債務可持續性疑慮，一一暫停或取消中方基建計畫。」

AidData的研究指出，過去兩年來，北京的貸款速度已因借款國反彈而放緩。

七大工業國集團（G7）富國今年也公布一項與一帶一路打對台的計畫，以制衡北京主導全球貸款的情勢。AidData發現，北京要求的貸款利息較高、且償還時限較短。

派克斯表示，根據他們的研究結論，一帶一路並非「打造聯盟的偉大計畫」，如同北京有時描繪的形象，而是讓中國「尋找最有利可圖的計畫」。

© 2021 AFP