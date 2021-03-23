研究：兒童免疫反應較強 染疫重症比例較低

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（法新社華盛頓22日電） 研究今天指出，10 歲以下兒童感染新型冠狀病毒時，會比青少年和成年人產生更多抗體，因此重症比例較低。

研究作者表示，這項發現有助解釋何以和成人相比，兒童感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）較不容易演變成重症的原因。不過該領域還有待更多研究，據信還有許多影響因素。

研究發表在「美國醫學會期刊」網路開放版（JAMA Network Open）。

美國康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）檢視紐約市2020年4月至8月間近3萬2000項抗體檢測結果，發現在1200名兒童與3萬名成人中，出現過去曾經感染跡象的比例相似：分別是17%與19%。

研究人員接着檢視其中一群涵蓋85名兒童與3648名成年人的確診病患，來判定免疫球蛋白（IgG）抗體濃度。此為中和抗體的一種關鍵類型，是用於防止細胞被某種抗原或感染源侵害的抗體。

研究發現，32名年齡介於1歲至10歲兒童的抗體濃度中位數，是127名19至24歲年輕人的近5倍。

最後研究人員聚焦在126名年齡從1歲至24歲的確診病患，發現沒有任何一人感染重症。

在這個研究群體中，年齡1至10歲的兒童免疫球蛋白抗體濃度是11歲至18歲青少年族群的超過2倍；而青少年族群的抗體濃度又是19歲至24歲年輕成人的2倍以上。

研究作者寫道：「我們的研究顯示，小兒病患和成人病患感染COVID-19的臨床表現差異，部分原因可能源自和年齡有關的免疫反應。」

「自然通訊」（Nature Communications）期刊上月刊登的一篇澳洲研究指出，兒童擁有較活化的「先天」免疫，這是免疫系統的第一道防線，人體開始在產生抗體前先啟動先天免疫產生髮炎反應，先天免疫包括隨時都在巡邏有無感染的嗜中性白血球（Neutrophil）。

另項理論是和兒童呼吸道的細胞受體ACE2較少有關。ACE2是細胞膜表面受體，病毒要穿透受體才能到細胞內部，而新型冠狀病毒也正是經由此通道，跑到細胞內繁殖。

這項新研究的一項矛盾結果是，年輕成年人的抗體濃度最低，但濃度接着又會隨年齡增加，但現今現象是老年人是重症感染的最脆弱族群。

研究作者坦承他們無法完整解釋這個現象，但表示老年人住院和死亡率較高的原因，也可能和本身罹患其他疾病有關。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP