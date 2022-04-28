研究：全球爬蟲動物21%有滅絕危險 龜鱷首當其衝

（法新社巴黎28日電） 根據一份對全球爬蟲動物生存情況的首次重大評估，這類所謂冷血動物至少有1/5的物種面臨滅絕威脅，包括一半以上的龜和鱷魚物種。

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愈來愈多人認為，世界各地的生物多樣性災難般萎縮，對地球生物構成的威脅與氣候變遷一樣重要，且兩者有相互關聯。

其他種生物面臨的威脅已有許多紀錄：40%多種兩棲動物、25%種哺乳動物和13%種鳥類可能面臨滅絕。但直到現在，研究人員一直對爬蟲動物受威脅程度沒有通盤認識。

根據發表在「自然」（Nature）科學雜誌的最新全球調查，研究人員利用國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List）依據的標準，評估1萬196種爬蟲動物生存情況。結果發現，至少有1829種或21%處於易危（vulnerable）、瀕危（endangered）或極危（critically endangered）狀態。

報告的共同作者、國際自然保育聯盟-國際保育生物多樣性評估小組（IUCN-Conservation International Biodiversity Assessment Unit）經理柯克斯（Neil Cox）在媒體簡報會上表示：「我們見到受威脅的物種數量簡直多到嚇人。」

其中鱷魚和龜名列處境最危險的爬蟲動物，各有約58%和50%的物種面臨滅絕威脅。

柯克斯表示，這往往歸咎於「過度開發和迫害」。他說，鱷魚因為人類捕食及從居住環境移除而遭到殺害，龜則是寵物貿易和傳統藥材需求鎖定目標。

另個受到威脅的知名動物，是令人聞之色變的眼鏡王蛇。它最大能長到5公尺，生活在從印度到東南亞的廣泛地區，主要在森林中捕食其他蛇類。柯克斯指出，眼鏡王蛇已被列入易危，且「非常接近滅絕」。

他說，這種蛇類受到的最主要威脅包括伐木和人類刻意攻擊，「它真的是亞洲代表性動物，而甚至這種遍布的物種都確實受到威脅且數目持續減少，令人十分遺憾」。

柯克斯表示：「如今我們知道各種爬蟲動物面臨的威脅，國際社會可以採取下個步驟…進行投資來扭轉往往被低估的生物多樣性嚴重危機。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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