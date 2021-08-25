研究：全球高血壓患者30年增一倍 7億人沒治療

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（法新社巴黎24日電） 根據今天發表的一項大型研究，自1990年以來，全球高血壓病患多出一倍，2019年有多達半數－相當於7.2億人並未接受治療。

全球每年逾850萬人死因與高血壓有直接相關，高血壓也是中風、心臟與肝臟疾病的主要危險因子。

為了解過去30年來全球的高血壓比例如何增長，來自非傳染性疾病風險因子協會（NCD-RisC）國際團隊分析分析來自1200多項國家研究的數據，幾乎涵蓋世界上每個國家。

研究團隊使用模型來估計世界各地人口的高血壓盛行率，以及有多少人服用治療藥物。

分析發現，2019年多達6億2600萬名女性與6億5200 萬名男性罹患高血壓；相較之下，1990年有3億3100萬名女性與3億1700萬名男性罹患高血壓，近30年來增加一倍。

分析發現，高達41%女性與51%男性罹患高血壓而不自知，相當於有好幾億人錯失有效治療。

資深研究作者、倫敦帝國學院（Imperial College London）學者伊紮提（Majid Ezzati）說：「儘管醫學和藥理學在過去數十年來有長足進展，全球在高血壓防治上始終遲滯，絕大多數高血壓病患沒有獲得治療。」

根據這篇發表在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊的報告，2019年，加拿大和秘魯的成人高血壓盛行率最低，大約成年人口的1/4。

而台灣、韓國、日本、瑞士、西班牙與英國女性患高血壓比例最低，不到24%；非洲國家厄利垂亞與衣索比亞、南亞的孟加拉與大洋洲的索羅門群島，男性患高血壓比例最低，不到25%。

而南美洲的巴拉圭與大洋洲的吐瓦魯，女性半數以上都罹患高血壓；阿根廷、巴拉圭與西亞的塔吉克，則是有半數以上男性罹患高血壓。

研究作者說，分析顯示，提升高血壓的診斷與治療管道有非常急迫的必要性，全球罹患高血壓的民眾中，不到1/4女性病患與1/5男性病患接受治療。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP