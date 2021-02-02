研究：加護病房染疫患者死亡率降 改善狀況趨於停滯

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（法新社巴黎2日電） 根據今天公布的研究，自疫情2020年3月剛開始爆發以來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）療法與醫院照護方式改善，使加護病房死亡率降低超過1/3，但這樣的進展可能將停滯。

醫護人員剛開始面對第一波疫情時，對於如何對抗新型冠狀病毒還沒什麼頭緒，但現在他們手邊有一些有效的藥物與療法，可協助重症患者改善病況。

一項針對全球加護病房COVID-19患者死亡率所做的大規模統合分析發現，死亡率在2020年10 月降至36%，研究報告發表於「麻醉」（Anaesthesia）期刊。

同一批作者在稍早的分析中發現，截至2020年5月底，加護病房死亡率從3月底的60%降至42%。

研究執筆人說：「我們去年進行的第一個統合分析顯示，加護病房的COVID-19死亡率在2020年3月到5月間大幅下滑，之後的更新分析結果顯示，2020年6月到10月的死亡率似乎已經持平或達到高原期。」

研究人員分析的是52個觀察性研究的數據，包含4萬3128名患者的資料，這些研究來自歐洲、北美洲與中國，還有來自中東、南亞與澳洲的報告。

© 2021 AFP