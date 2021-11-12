研究：印度Covaxin效力高 助改善窮國疫苗不足

（法新社巴黎11日電） 根據醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）今天刊登的一項研究，印度首支國產COVID-19疫苗Covaxin具有高度效力且無安全疑慮。

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由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）生產的Covaxin疫苗，上周獲世界衛生組織（WHO）批准納入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）緊急使用清單，目前也獲全球17個國家批准採用。

世衛指出，由於易於儲存，Covaxin疫苗「極其適合中低收入國家」。

據報導，其他獲準的疫苗有部分必須儲存於非常低溫之下，造成物流配送與成本較高的問題。

研究報告說，Covaxin「對於防範成人身上經實驗室證實有癥狀的COVID-19具有高度效力」。

報告又說，此款疫苗在這項期間分析中，也顯示耐受性良好，無安全疑慮。

根據世衛資料，在1個月間隔中施打兩劑Covaxin後，具有78%保護力。

法新社報導，兩位未參與這項研究的中國研究人員表示，Covaxin的推出可提升全球有限產能，並可改善中低收入國家疫苗分配不均與不足現象。

不過他們也提到這項研究的某些限制，指稱相關試驗一直只在印度進行，研究群體的種族多樣性較少。

此外，相關研究是在2020年11月至2021年1月執行，這是在高度傳染性病毒變異株Delta盛行之前。

儘管如此，研究人員仍能辨識感染Delta變異株的病患。而研究發現，對於這個次群組，Covaxin仍然提供保護力，只是效力略少。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP