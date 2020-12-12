研究：基因變異與染疫重症有關

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（法新社倫敦11日電） 科學家今天說，他們發現多項很可能讓患者染疫變重症的基因變異。研究發現有5種關鍵基因與染疫最重症有關，且數款現有藥物有望改以治療可能發展成重病的染疫患者。

科學家研究英國208間加護病房2700名染疫患者的去氧核醣核酸（DNA），發現與抗病毒免疫和肺部發炎有關的5種基因，對於許多嚴重病例至關重要。

共同率領研究的英國愛丁堡大學遺傳學者白里（Kenneth Baillie）表示：「我們的研究結果立即凸顯出哪些藥物應優先進行臨床試驗。」

白里說，名為IFNAR2、TYK2、OAS1、DPP9及CCR2的基因，可部分解釋為何有些人染疫後病情特別嚴重，有些人卻不受影響。

這項刊登於「自然」（Nature）期刊的研究，應有助科學家透過針對特定抗病毒及抗炎途徑的藥物臨床試驗，加速尋找治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的潛在藥物。

白里表示，其中最具潛力的藥物應是叫做JAK抑制劑的抗發炎藥物。這種藥物常用於癌症和關節炎等慢性疾病。

白里的團隊也發現，促進IFNAR2基因活性，可望產生抵抗COVID-19的保護力，因為這種基因很可能會模擬干擾素的治療效果。

© 2020 AFP