研究：孕婦打疫苗 寶寶出生後染COVID-19住院風險降

（法新社華盛頓15日電） 根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布的新研究，母親在懷孕期間完整接種新型冠狀病毒疫苗，寶寶出生後因COVID-19重症住院的風險降低了約60%。

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研究顯示，孕婦接種疫苗後，抗體也會經胎盤和母乳傳給寶寶，不過這項假設性主張迄今尚未獲得真實世界證據支持。

CDC的研究涉及379名月齡不超過6個月的嬰兒，這些嬰兒於2021年7月至2022年1月間在20個兒科中心住院，其中有176人因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院，另外203人病因與冠狀病毒無關。

研究人員檢視這些嬰兒母親接種COVID-19疫苗的比率，非因染疫住院的嬰兒母親為對照組。

這是一種在真實世界研究中，用來檢視具有相似特徵患者的統計方法，通常用於不可能或不符合道德進行隨機臨床試驗的情況下。

CDC研究人員米尼-德曼（Dana Meaney-Delman）說：「母親（在懷孕期間）接種疫苗，6個月以下寶寶因感染COVID-19住院的可能性降低了61%。」

更重要的是，在感染COVID-19住院的嬰兒中，有84%的母親未在孕期內接種疫苗。在這項研究中，有一名嬰兒染疫病故，其母親並未接種疫苗。

研究顯示，非裔和西語裔嬰兒染疫住院的人數高得不成比例。

米尼-德曼說：「最重要的是，母親接種疫苗確實是幫助保護這些幼小嬰兒的重要方式。」

研究進一步發現，在懷孕後期完成兩劑疫苗接種，比在懷孕早期施打疫苗更具保護力。孕婦在分娩前21周到14天接種疫苗，保護力會達到80%，而在懷孕早期接種，疫苗保護力則會隨時間遞減至32%。

這與接種疫苗幾個月後，體內抗體濃度會下降的已知情況一致，但米尼-德曼表示，為了保護嬰兒與母親，在孕期的任何階段接種疫苗都很重要。

這項研究的局限性在於它始於疫苗推出的早期階段，且不包括在孕前接種疫苗的母親。研究執筆人寫道，這可望成為未來的研究方向。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP