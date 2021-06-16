研究：幫浦持續給藥 有助降低巴金森氏症藥效波動

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（法新社巴黎16日電） 法國最新研究顯示，晚期巴金森氏症（Parkinson's disease）患者若以類似胰島素幫浦的裝置持續給藥，長期來看可能有幫助。

這項在現實世界進行的觀察型研究，追蹤了110名在巴黎硝石庫醫院（Pitie-Salpetriere）接受治療的病患，研究結果發表在和巴金森氏症基金會（Parkinson's Foundation）合作出版的自然夥伴期刊(Nature Partner Journal)。

巴金森氏症是第二常見的神經退化性疾病，僅次於阿茲海默症（Alzheimer's），有時候會投以阿樸嗎啡（apomorphine）治療，以減輕顫抖、僵硬和動作遲緩的癥狀。

阿樸嗎啡有助於補充巴金森氏病患通常缺乏的多巴胺（Dopamine），但口服會造成多巴胺飆高然後下降，導致異動症（dyskinesia）和肌肉痙攣。

研究報告的共同作者、神經學家弗拉蒙德羅斯醫生(Emmanuel Flamand-Roze)告訴法新社：「對這些病患而言，持續給藥的方式是不錯的選項。」

2018年對歐洲地區23家醫院病患進行的隨機安慰劑對照實驗，已經發現利用這種幫浦裝置給藥，可以減少癥狀因藥效減弱而惡化的「休息時間」。

弗拉蒙德羅斯表示，他的現實世界觀察型研究對上述的隨機實驗提供必要的補充，在這項隨機實驗中觀察病患的時間為12周。

弗拉蒙德羅斯說：「我們的研究是透過觀察真實世界的病患來進行，這當中有些人年齡超過80歲。」

他表示：「第一項研究對科學界提供證據，但未檢視實際上的運作或長期性影響。」

儘管在為期兩年的研究期間，有大約1/3的病患停止治療。但對於持續治療到最後的病患，藥效波動的情況持續減少，和健康相關的生活品質維持穩定。

© 2021 AFP