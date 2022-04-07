研究：感染COVID-19增加嚴重血栓風險

（法新社巴黎6日電） 今天出爐的研究指出，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）會增加形成嚴重深層血栓的風險，即使輕症也是如此，染疫後影響時間長達6個月。

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先前研究已經顯示，感染COVID-19會增加血栓風險，但這篇刊登在「英國醫學期刊」（BMJ）的新研究顯示威脅會延續多長時間。

為找出答案，研究人員比較瑞典2020年2月至2021年5月期間100萬名染疫病患的數據，以及未確診400多萬人的對照組。

研究人員發現，感染新型冠狀病毒的人，在染疫後長達6個月罹患肺栓塞的風險升高。肺栓塞是指其中一條肺部動脈遭到血塊堵塞的疾病。

此外，在染疫3個月後，形成深部靜脈栓塞的風險也增加，通常出現在腿部。經一系列因素調整後，他們發現COVID-19患者肺栓塞的風險增加33倍，深部靜脈栓塞形成的風險增加5倍。

研究發現，既有身體狀況的病患如果感染COVID-19重症，形成血栓的風險更高。

即使是那些不需要住院的輕症病例，也會比沒有染疫的人面臨較高的肺栓塞和深部靜脈栓塞風險。

研究人員表示，在第一波大流行期間，病患出現血栓的機率較高，之後較低的原因在於疫苗覆蓋率提升與治療改進。

研究人員說，這項研究具「重要政策意涵」，呼籲更多醫療介入以防止血栓形成，特別是針對高風險病例；研究結果也凸顯出接種疫苗的重要性。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

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