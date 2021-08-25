研究：打完2劑輝瑞或AZ 半年內保護力下降

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（法新社倫敦25日電） 英國研究發現，施打2劑輝瑞/BNT或AZ疫苗後，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的保護力會在6個月內開始衰退。這也證明部分國家替民眾接種「追加劑」，確實有其道理。

英國疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病癥狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）分析資料後發現，與接種完第2劑後的首個月相較，5至6個月後，輝瑞/BNT疫苗避免感染的效力將從88%下降至74%。AZ疫苗的效力從則會從首月的77%下降到4至5個月後的67%。

上述研究資料來自逾100萬名應用程式使用者，研究人員比較了已接種者與對照組（未接種者）的染疫通報案例。

研發ZOE程式的ZOE有限公司（ZOE Ltd）共同創辦人兼首席研究員史派克特（Tim Spector）表示，在最差的情況下，到了冬季，年長者或醫護人員即使已施打2劑疫苗，疫苗保護力仍可能降低至50%以下。

史派克特告訴英國廣播公司（BBC），從研究結果看來，大家必須採取行動，「我們不能袖手旁觀，看着（疫苗）保護力慢慢減弱。目前確診人數仍然很多，染疫機率也居高不下」。

ZOE有限公司成立於3年前。ZOE應用程式則是一項與倫敦國王學院（King's College London）合作、英國政府衛生與社會關懷部（Department of Health and Social Care）資助的非營利計畫。

先前多名權威專家指出，年長者與脆弱族群可能有必要接種追加劑。目前英國等歐洲國家都計畫要從9月開始提供COVID-19疫苗追加劑。

美國政府也準備於9月中開始，向完整接種疫苗已逾8個月者提供第3劑疫苗。

© 2021 AFP