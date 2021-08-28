研究：新冠Delta變種住院風險是Alpha變種2倍

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（法新社巴黎28日電） 權威醫學期刊「刺胳針」（Lancet）今天刊登一份研究指出，相較於Alpha變異株，感染Delta變種病毒的COVID-19住院風險高出一倍。Delta株已成為全球最主要的流行病毒株。

這份4萬3000多人參與的兩種變異病毒株比較評估，僅1.8%的人完整施打過疫苗，其中3/4完全沒接種，24%打過兩劑型疫苗中的第一劑。

研究的主要作者之一、英國劍橋大學的醫學研究委員會生物統計部門（The MRC Biostatistics Unit）學者普萊薩尼斯（Anne Presanis）說：「這項研究結果主要是看出未施打或未完整施打疫苗的住院風險。」

研究人員分析今年3月29日至5月23日這段期間，英格蘭地區4萬3338名確診者的醫療資料，包括疫苗接種紀錄、急診、住院與其他相關資訊。

經由病毒基因定序準確顯示，其中約80%感染的是Alpha株（最先出現於英國），20%感染的是Delta株（最先出現於印度）；在首次篩檢結果呈陽性的14天內，住院比例約1/50。

研究人員在計算可能會導致重症風險的因素，包括年齡、種族與疫苗接種情況納入考量後，發現感染Delta變異株的病患住院風險會高出一倍。

作者們表示自採樣以來，感染Delta變異株的病例飆升，目前佔英國新增病例98%以上。

許多研究已顯示，完整接種疫苗有助預防Alpha與Delta變異株的感染癥狀和住院。

研究的另一主要作者、英格蘭公共衛生署（PHE）流行病學家達布瑞拉（Gavin Dabrera）說：「大家已知疫苗對於Delta變異株有絕佳保護力。還沒施打完整兩劑的人請務必儘快施打。」

來自蘇格蘭的另一份稍早研究也顯示，Delta變異株造成的重症病例數多過Alpha。

Delta變異株於2020年12月首度在印度現蹤，早期研究發現，其傳染力比去年9月首度在英國發現的Alpha 變異株要高出50%。全球迄今已有近450萬人死於新型冠狀病毒。

© 2021 AFP