研究：暖化幾全屬人為排放所致

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（法新社巴黎18日電） 根據今天公布的一項研究顯示，自工業時代以來，全球暖化幾乎都是人為排放造成，地球自然進程對氣候變遷造成的影響堪稱「微不足道」。

自19世紀中期以來，世界各地近地表氣溫平均升高超過攝氏1度。這1度的增幅已讓乾旱、洪水等極端天氣事件更加頻繁且劇烈，海平面上升加上超級風暴也變得更加致命。

2015年巴黎氣候協定要求各國致力將升溫幅度，控制在與工業革命前相比最多隻增加攝氏2度內的範圍，且應努力追求把升溫幅度標準壓在攝氏1.5度內。

一支國際研究團隊希望根據溫室氣體排放和土地利用方式的改變進一步量化分析，了解有多少程度的暖化是人類活動直接促成，或所謂「自然因素」所迫使。後者包括大型火山爆發和太陽能量釋放改變等現象，氣候變遷懷疑論或否定論者最喜歡把暖化歸咎自然因素。

研究人員檢視13種不同氣候模式，模擬3種主要情況下預期氣溫變化：一是氣溶膠影響氣溫；另一是僅發生自然強迫作用，以及將溫室氣體排放納入考量。

研究人員在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）月報中寫道，人類活動造成全球氣溫增加攝氏0.9到1.3度，完全符合現今觀察到的暖化1.1度情況。

加拿大氣候模擬和分析中心（Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis）的吉勒（Nathan Gillet）告訴法新社：「我們的結果清楚顯示，氣候暖化主要是人類造成。」

儘管疫情大流行讓造成地球暖化的碳排放在去年減少約7%，碳污染濃度卻持續增加。

聯合國表示，需要這10年每年都像2020年一樣的碳排減少程度，才有望確保升溫幅度壓在攝氏1.5度內的目標。

吉勒表示，將人為造成的暖化程度量化估計，有助於引導各國減碳政策符合巴黎協定目標。

© 2021 AFP