研究:最古老泰坦巨龍化石阿根廷出土

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（法新社布宜諾斯艾利斯1日電） 科學家今天指出，2014年在阿根廷出土的泰坦巨龍化石，可能是歷次泰坦巨龍化石里最古老的一隻。科學家推估，泰坦巨龍目前是地球史上已知的最巨大陸地生物。

阿根廷拉馬坦薩大學（La Matanza University）發布的研究分析指出，這頭約20公尺、名喚Ninjatitan zapatai的泰坦巨龍是2014年在阿根廷西南方的內烏肯（Neuquen）出土，1.4億年前白堊紀初期活躍於現今的巴塔哥尼亞高地（Patagonia）。

恐龍名字是以發現它的阿根廷古生物學家、昵稱El Ninja的阿佩斯特吉亞（Sebastian Apesteguia），以及技師沙帕塔（Rogelio Zapata）兩人的名字而來。

聲明引述阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研究人員賈里納（Pablo Gallina）說：「這個化石之所以重要，除因是新種泰坦巨龍（titanosaur ），還因它是全世界記錄到最老的泰坦巨龍一員。」

「泰坦巨龍」是蜥腳類恐龍（sauropod）的一種。蜥腳類恐龍有着長長的脖子與尾巴，吃素的它們應是歷來地球上最大的陸地動物。

研究人員聲明指出，這個新發現也把泰坦巨龍存活的年代前推到更早的白堊紀初期，比先前認定的6600萬年前白堊紀晚期還要久遠。

這份新研究刊登在阿根廷科學雜誌Ameghiniana。

© 2021 AFP