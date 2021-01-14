研究：染疫醫護人員康復 仍可能帶有病毒

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（法新社巴黎13日電） 英國研究發現，罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後康復的醫護人員，大多至少有5個月能免於二度染疫，不過研究人員也警告，一些人身上可能仍帶有病毒，並傳染他人。

自從疫情爆發以來，全球各國都在苦苦應付一波又一波的疫情，醫療人員是最容易暴露於COVID-19致病原SARS-Cov-2冠狀病毒的族群。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）負責「Sarscov2免疫及再度感染評估」（Sarscov2 Immunity & REinfection EvaluatioN，SIREN）的研究人員在6614名受試者中查到44起可能再度感染的病例，這批受試者在去年6月到11月的5個月期間內采檢抗體都曾驗出陽性反應。

報告作者在首度公開的研究報告中表示，上述研究結果顯示再次感染的防護力為83%。這份報告尚未經過同行評審。

但研究人員也警告，雖然抗體可能能給予些許防護力，避免再度感染COVID-19，但研究下一階段的初期證據顯示部分的人體內病毒含量仍高，可能會持續傳染他人。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP