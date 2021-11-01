研究：格陵蘭島極端融冰事件 導致全球洪災風險升高

（法新社巴黎1日電） 今天發布的一項新研究顯示，在過去10年內，格陵蘭島冰層共有3.5兆噸的冰融化，導致全球海平面上升1公分，各地洪災風險也因此升高。

廣告 繼續瀏覽後續

全球最大島嶼格陵蘭（Greenland）上冰層內含的冰凍水，足以讓全球海平面升高約6公尺，且極端融化事件的頻率已持續增加至少40年之久。

雖然格陵蘭是全球氣候學家研究最多的地方之一，但這項最新研究是首先使用衛星數據探測格陵蘭冰層徑流的研究。

在發佈於「自然通訊」（Nature Communications）期刊的報告中，研究人員表示，在過去40年裡，格陵蘭的融冰徑流增加了21%。

更令人震驚的是，歐洲太空總署（European Space Agency）的資料顯示，自2011年以來，格陵蘭的冰層已減少3.5兆噸的冰，融冰的水足以使全球海平面上升，並使沿海社區面臨更高的洪災風險。

研究顯示，過去10年內損失的冰量，有1/3來自2個炎熱的夏季，包括2012年和2019年。

照片顯示，每年的融冰狀況都有顯着差異，結合氣溫資料後即可發現，除全球升溫外，熱浪已逐漸成為冰層融化的主因。

研究報告主要作者、英國里茲大學（University of Leeds）極地觀測與模型中心（Centre for Polar Observation and Modelling）研究人員史雷特（Thomas Slater）表示：「正如我們在世界其他地方所見，格陵蘭也很容易受到極端天氣事件增加的影響。隨着氣候變暖，我們可以合理預測，格陵蘭的極端融冰狀況將會越來越常發生。」

事實上，要判定格陵蘭融冰導致全球海平面上升多少，對科學家來說並非易事。因為他們必須將其他因素納入考慮，如其他陸地冰川融化造成的潛在上升，且當海水溫度升高，水的體積也會變大，這也會導致海平面升高。

研究作者表示，衛星資料讓他們快速準確地估計格陵蘭在某一年中損失了多少冰，並將其轉換為海平面上升數據。

研究共同作者、英國蘭開斯特大學（The Lancaster University）環境數據科學中心（Environmental Data Science）資深講師李森（Amber Leeson）表示：「根據模型預測，至2100年，格陵蘭融冰將造成全球海平面上升3至23公分。」

© 2021 AFP