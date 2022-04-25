研究：歐洲綠能想達標 回收必須更加強

（法新社巴黎25日電） 今天公布的報告指出，歐洲必須迅速行動取得綠能轉型所需的重要金屬，而其最好的策略就是回收。

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27個成員組成的歐洲聯盟（EU）目標2050年前達到「碳中和」，也就是製造和移除的溫室氣體互相抵銷。

歐盟也希望戒除對俄羅斯石油、煤和天然氣的仰賴。

為達這個目標，歐盟不只希望減少能源使用，也得提高可再生資源製造的能源量。

那包括製造電動車和電池，引進更多風、太陽和氫技術，並創建基礎建設來分配這些乾淨能源。

但根據比利時魯汶大學（KU Leuven）研究，擴大潔凈技術需要投入大量原物料，至少在初步階段是如此，而這些原物料可能大部分都得經由進口。

這份報告指出，為在2050年達到二氧化碳「凈零」排放，歐盟需要比現在用量多「35倍的鋰」，「越來越稀少的稀土金屬」則需要「7至26倍」。

鋁、銅、矽、鎳、鈷的年供應量也要更多，才能進行能源轉型。

這份報告說，如果現在開始大幅投資基礎建設回收並簡化繁複的行政作業程序，2050年前，歐洲乾淨能源金屬可有4至7成5自給自足。

這份報告是由歐洲金屬商與回收商協會Eurometaux委託進行。

© 2022 AFP