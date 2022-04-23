研究：澳洲丁格犬非一般野犬 而是介於狼與犬

（法新社華盛頓22日電） 根據今天發表的一份最新研究，俗稱澳洲野犬的丁格犬（dingo）看來或許像一般的混種犬，但事實上從基因來看，它們是介於狼和犬的動物。

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丁格犬在澳洲原住民文化中受到尊崇，在現代農場主人眼中卻是禍害。因為自從塔斯馬尼亞虎（Tasmanian tiger）在20世紀滅絕後，丁格犬便一直是澳洲的頂級掠食者。

丁格犬是5000至8500年前被帶到澳洲大陸。有些人以為，這種身形精瘦、毛色深的狗只是另一種家犬，只是比寵物狗更難馴服或飼養。丁格犬通常沒有攻擊性，但他們對人類並不特別感興趣。

最新研究的共同作者、澳洲拉特普大學（La Trobe University）及墨爾本大學（University of Melbourne）教授巴拉德（Bill Ballard）表示：「有很長一段時間，關於丁格犬的演化地位爭論不休。」

這份全球合作的研究，發表在「科學先端」（Science Advances）期刊，由來自10國26名作者參與。研究將一隻沙漠丁格犬的基因組，與5個品種的家犬及格陵蘭狼（Greenland wolf）的基因組做比對。這隻沙漠丁格犬名為珊迪（Sandy），它在2014年與手足一同獲救。

研究人員發現，儘管珊迪的基因組結構，與拳師犬（boxer）、德國牧羊犬、貝生吉犬（basenji）、大丹犬和拉不拉多犬大不相同；但與格陵蘭狼相比，珊迪仍與家犬相似度較高，其中與德國牧羊犬的基因組結構最接近。

巴拉德總結表示：「沙漠丁格犬珊迪是介於狼與家犬的動物。」

研究團隊為了進一步確認丁格犬的演化地位，目前還正在將澳洲東部澳大利亞山脈（Australian Alps）發現的一隻高山丁格犬進行基因組定序。

這項研究結果可提供數項應用。例如將丁格犬的基因組當作古代參考書，用來協助指認現代狗基因疾病是出自哪些基因，而非只是在近交狗品種之間比對。

此外，對丁格犬的演化有更多了解，也有助探知將它們從東南亞跨海帶到澳洲大陸的古人有哪些經歷。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

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