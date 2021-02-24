研究：狗骨顯示人類最好朋友跟着第一批移民到北美

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎24日電） 根據最新研究，人類最好的朋友跟着第一波移民遷移到北美。科學家今天表示，他們發現美洲最古老犬只骨骸，時間可以追溯到1萬多年前，顯示狗狗是跟着第一波移民到美洲大陸。

一般認為人類是在冰河期尾聲，大約在3萬到1萬1000年前從西伯利亞借道今日的白令海峽到達北美地區。

自古以來，狗狗和人類活動一向習習相關，而研究犬只的基因，對於人類屯墾的歷史提供最佳時間佐證。

水牛城大學（University at Buffalo）主持的一項最新研究，對於在阿拉斯加東南部發現的骨骸粒線體DNA進行分析。

研究團隊原本以為這是熊的骨頭。但在進一步檢視後，發現這塊骨骸是犬只股骨的一部分，這隻狗在大約1萬150年前生活在這個區域，和歐洲犬只到美洲以前在那裡生活的犬只有共同的遺傳譜系。

水牛城大學和南達科他州立大學演化生物學家林奎斯特（Cecilia Lindqvist）表示：「由於狗狗是人類屯墾的幫手，我們的資料提供的協助不只在時間方面，也在關於早期移民和狗狗進入美洲大陸的地點方面。」

林奎斯特表示，這項發表在皇家學會報告生物科學版（Proceedings of the Royal Society B）的研究發現，支持人類是從西伯利亞抵達北美的理論。

林奎斯特說：「阿拉斯加東南部可能曾經是一個無冰的停靠點。現在，根據我們的狗（骨骸），我們認為早期人類經過這個地區的遷移可能比過去懷疑的更為重要。」

林奎斯特表示，她的研究發現支持狗狗事實上是和第一波移民遷徙到北美的理論。

她告訴法新社：「我們也有證據顯示海岸側的冰蓋在至少約1萬7000年前開始融化，內陸走廊卻是要等到大約1萬3000年才可以通行。」

「而基因證據顯示1萬6000多年前的第一波美洲人走海岸路線似乎比較可能。我們的研究也顯示，我們在沿海發現的狗骨骸是參與第一波遷徙移民人類所養狗狗的後代。」

© 2021 AFP