研究:經濟成長使大自然付出慘重代價

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（法新社巴黎1日電） 今天公布的一份國際研究指出，人類最近數十年來不受控制的追求成長，讓自然付出慘痛代價，有些物種正以快於歷史平均近1000 倍的速度滅絕中。

這份由英國政府委託、厚600頁的科學報告凸顯全球多樣性面臨的危險狀態。報告並警告，若各國推動經濟成長的手段沒有大刀闊斧的改革，就無法避免大自然遭受災難性的衝擊。

這份由英國劍橋大學經濟學榮譽教授達斯庫普塔（Partha Dasgupta）負責督導、全球數百名學者在2年間編彙的「達斯庫普塔報告」（Dasgupta Review）指出，所有生計都仰賴地球的健康。

報告顯示，1992年以來的30年間，全球人均生產資本翻倍，但自然資本的儲量，也就是個人從自然取得的可量化利益，卻驟減40%。

報告還說：「人類最近數十年雖然極度繁榮，但我們達成此種繁榮，卻讓大自然付出了慘痛代價。」

報告呼籲人類需求和大自然供應做出重大矯正，並警告生物多樣性和人類福祉與健康息息相關。

報告指出，若干物種正以快於歷史平均速度的近1000倍滅絕當中，「破壞了大自然的生產力、彈性以及適應力」。

報告警告，包括新型冠狀病毒疫情因土地利用方式改變與壓榨物種形成的流行在內，證明了若繼續維持目前這種開發速率，目前出現因犧牲自然所產生的災害「還只是冰山的一角」。

© 2021 AFP