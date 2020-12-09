研究：若不受人類因素干擾 白化珊瑚仍可復原

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（法新社巴黎9日電） 科學家今天表示，只要不受到人類持續干擾，即使因長時間泡在溫暖海水而白化的珊瑚仍能夠復原。這項發現為瀕危的海底生態系統帶來希望，而它們對海洋生物至為重要。

研究人員追蹤觀察太平洋耶誕島（Kiritimati atoll）的珊瑚礁，2015年至2016年間出現特彆強的聖嬰現象，致使當地的海水升溫持續史上最長的一段時間，他們原本預期會看到大規模的珊瑚白化。

但研究人員發現，儘管泡「熱水澡」長達10個月，那裡的珊瑚活下來了。

研究報告共同作者波姆（Julia Baum）說：「我們非常震驚…發現珊瑚礁不但全部沒有死亡，其中部分甚至看不出來狀態很差或者白化。」

這份研究報告發表在「自然通訊」（NatureCommunications）期刊。

加拿大維多利亞大學（Canada VictoriaUniversity）生物學教授波姆告訴法新社：「雖然在如此高壓環境下，它們仍復原了。」

然而其中有個玄機，唯有未受到像是水污染等人類壓力因素干擾的珊瑚，才比較能撐過這波熱浪。

珊瑚礁在全球僅覆蓋不到1%的海床面積，卻有多達1/4海洋物種在此棲息、覓食與繁衍。

氣候變遷導致海水溫度過高，珊瑚體內的海藻會排出，共生的蟲黃藻會逐漸離開珊瑚體內，把顏色帶走後，只剩下透明的珊瑚蟲與骨骼，形成珊瑚白化現象。

© 2020 AFP