研究：英國變異株傳染力強 不會增加重症風險

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（法新社巴黎12日電） 根據今天發布的研究報告，與其他新型冠狀病毒變異株相比，感染英國的變異病毒株並不會增加2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴重性，研究也證實英國變異病毒株的傳染力更強。

英國變異株B117是去年底在英格蘭東南部各地蔓延開來，是目前在多數歐洲地區傳播的主要病毒株。先前有數篇研究報告指出，感染英國變異株比感染一般病毒株更可能死亡。

然而，兩篇分別發表於「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）與「刺胳針公共衛生期刊」（The Lancet Public Health）的研究報告發現，沒有證據顯示感染B117的患者癥狀較嚴重，或罹病時間比感染不同變異株的患者長。

但研究發現，感染英國變異病毒株，患者身上的病毒量較高，病毒繁殖率也比一般變異病毒株高。

第一篇研究報告的作者檢視341名在去年底確診的患者數據，發現有58%的患者感染B117病毒株，有42%感染的不是B117變異株。

在感染B117病毒株的患者中，有36%病情嚴重或不治；並非感染B117病毒株的病患中，有38%病情嚴重或不治。這顯示B117與嚴重感染風險升高沒有關係。

數據顯示，感染B117病毒株的患者通常較年輕，病例較常發生在少數族群中。

研究報告作者也檢視核酸檢驗（PCR）數據，分析病毒株的傳染力，發現B117樣本的病毒量比非B117樣本多。

新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）專家評論第一篇研究報告時表示，這項研究結果與前3篇認為B117比其他變異株更致命的研究相互矛盾。

但他們說，發表於刺胳針的研究報告使用的是全基因體定序，且有較多元的病患參與並參考更多樣的疾病結果，因此較具優勢。

這些沒有參與研究的專家說：「在這個追蹤性研究中，發現感染B117與重症風險和死亡率升高無關令人寬慰，但仍需要展開更大型的研究以進一步確認。」

第2項研究分析3萬6920名英國COVID-19癥狀應用程式（App）使用者自行通報的數據，這些使用者是在去年9月28日到12月27日間確診。

研究人員發現，B117變異株的繁殖率是一般新型冠狀病毒變異株的1.35倍，但也發現沒有證據顯示重症風險升高。

© 2021 AFP