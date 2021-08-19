研究：輝瑞疫苗效力下降速度較AZ快

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（法新社倫敦19日電） 根據牛津大學今天刊出的最新研究報告，輝瑞/BioNTech疫苗效力下降的速度比阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗還要快。

牛津大學研究員表示：「施打兩劑輝瑞/BioNTech疫苗一開始在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株效力較高，但效力下降速度較兩劑牛津/AZ疫苗還快。」

英國國家統計局（Office for NationalStatistics）去年12月到今年8月隨機抽選家庭，進行PCR采檢，此報告是根據這個調查結果所做的研究，且尚未經過同儕審查。

根據牛津大學納菲爾德（Nuffield Dept），這份報告發現，施打第2劑輝瑞和AZ疫苗後免疫動力有顯着差異。

輝瑞「最初效力較好」，但在完整接種疫苗後數個月期間，「對抗高病毒量和有癥狀感染，效力也下降更快」。

分析70多萬件COVID-19鼻咽拭子後，科學家發現，接種第2劑輝瑞一個月後，對於高病毒含量感染的保護效力比未接種者高90%，兩個月後降至85%，3個月後降至78%。

接種第2劑AZ疫苗一個月後效力則為67%，兩個月後降至65%，3個月後降至61%。

科學家也說：「結果顯示，接種這兩種疫苗4到5個月後的效力將差不多。」但科學家強調，長期的保護力仍有待研究。

以色列58%人口接種兩劑輝瑞疫苗後，正在追加施打第3劑。由於有關於輝瑞和莫德納（Moderna）效力降低的擔憂，美國也將追打第3劑提升民眾體內抗體。

© 2021 AFP