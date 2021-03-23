研究：3成患者染疫愈後仍有後遺症 常見疲累和焦慮

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（法新社巴黎22日電） 一份針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）長期影響的研究綜述指出，每3名因染疫而住院的患者中，至少有一人苦於長期健康問題，包括多重器官疾病和心理健康惡化。

這份綜述22日刊登在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）上，內容檢視了新型冠狀病毒長期後遺症患者出現癥狀的頻繁程度，最常見的是疲累、呼吸急促、焦慮、沮喪及創傷後壓力癥候群（PTSD）。

研究報告作者說，資料顯示，這是一種被忽視的緊急健康狀況，政府必須更詳細研究，找出因應辦法。

研究主筆、美國波士頓的丹那法博癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）醫學腫瘤專家賽格爾（Kartik Sehgal）表示：「基於全球有數以百萬計的人感染新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），有關身體、認知和心理層面健康的長期成本，還有待觀察。」

他說：「我們發現的可能只是冰山一角。」

研究顯示，嚴重的COVID-19不僅侵襲患者肺部，讓許多人留下長期呼吸問題，病毒還會攻擊其他器官，導致各種併發症，包括心血管疾病和慢性發炎。

賽格爾與同事檢視了歐洲、美國、中國的9項長期研究，發現多名患者在出院數月後，回報出現多重器官問題。

整體來說，研究人員發現30%患者回報至少出現一種癥狀，例如疲累、呼吸急促和精神問題。

義大利一項涵蓋143人的研究發現，近90%患者回報，感染COVID-19康復後60天，仍有久久不愈的癥狀。最常見的癥狀是疲累，佔53.1%；呼吸急促，佔43.4%；關節疼痛，佔27.3%；胸痛，佔21.7%。

總的來說，逾半數患者在出院兩個月後還有多種癥狀。

法國、英國、中國的3項研究結果也顯示，25%到30%的患者回報，自COVID-19病癒後數周出現睡眠障礙。

此外，根據不同研究結果，約20%的患者說有掉發問題。

© 2021 AFP