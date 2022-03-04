確保核安無虞 國際原能總署長提議親訪車諾比協商

（法新社維也納4日電） 國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，他已經向俄羅斯與烏克蘭當局提議，由他親自前往車諾比協商，確保烏克蘭核子設施安全無虞。

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在他提議的數小時前，歐洲規模最大札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今晨遭到入侵烏克蘭的俄軍炮擊並起火，有兩名負責廠區安全的人員受傷，但幸好6座核子反應爐全未受到影響，現場也未偵測到輻射外泄。

葛羅西在維也納的記者會上說，「我已經對俄羅斯聯邦與烏克蘭說明我的角色…以便儘快前往車諾比。」他表示，雙方都在考量提案的可行性。

廢棄的車諾比核電廠2月24日遭入侵的俄軍佔領。1986年的車諾比核災事故，造成數以百計人喪命，並把放射性污染散布至歐洲各地。

葛羅西說，他走訪車諾比的目標是與俄烏雙方商討出一個「架構」，確保烏克蘭核電廠的安全與持續運轉。

他說，國際原能總署已準備好「採取行動，為當前情勢做點事情，而不只是在推特發文」。

葛羅西說，今天被擊中的是廠區一棟用於訓練的附屬建築，並非反應爐的一部分，有兩名負責廠區安全的人員受傷。

他表示，建物被一枚俄國部隊發射的「投射武器」擊中，但不清楚發射的武器類型。

他也秀出一張現場空拍圖，可以看到被擊中的訓練用附屬建築雖然距離反應爐很近，但顯然並非一整排反應爐建物當中的一棟。

他表示，現場未偵測到輻射外泄，並稱監測輻射系統，功能完全正常。但他也引述烏克蘭官員說法表示，「現場情勢當然持續非常緊張且棘手」。

他說，核電廠6座反應爐當中，事發時只有4號反應爐以6成容量運轉發電中，另外5座反應爐不是原本就處於關機狀態，就是處在備轉狀態。

葛羅西表示，他將在5日結束出訪伊朗，之後就可啟程前往烏克蘭。

他在伊朗將與高階官員舉行會談，商討國際能源總署關切的議題。

烏克蘭目前有4個核電廠正在服役，提供全國約一半電力，並有多個核廢料儲存場所，其中一個位於車諾比。

儘管葛羅西多次呼籲，但上周被俄軍佔領的廢棄車諾比核電廠，員工目前無法輪派。札波羅熱核電廠情況類似，雖然由俄軍控制，但仍由烏克蘭員工負責運轉。

© 2022 AFP