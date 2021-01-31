確診墨西哥電信大亨史林 復原良好已出院返家

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（法新社墨西哥市30日電） 全球最富裕人士之一、墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）感染2019冠狀病毒疾病，親近史林家族的消息人士今天表示，史林復情況良好，也已經出院。

史林家族擁有的卡爾索集團（Grupo Carso）告訴法新社，81歲的史林「1月28日已經返家，健康狀況良好」。

史林的兒子卡羅斯（Carlos Slim Domit）25日在社群網站推特（Twitter）宣布，史林因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接受治療，但癥狀輕微。

根據財經雜誌「富比世」（Forbes）資料，史林和他的家族支配着行動電信巨擘「墨西哥美洲電信公司」（America Movil），估計擁有585億美元（約新台幣1.67兆元）財富，是拉丁美洲最有錢的人。

史林透過他的基金會，資助墨西哥和阿根廷聯合生產拉丁美洲所需、由英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）研發的新型冠狀病毒疫苗。

史林染疫消息傳出的前一天，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也宣布染疫。羅培茲歐布拉多29日表示他仍有病在身，但「已過了關鍵期」。

墨西哥官方數據統計顯示境內累計約180萬人確診，超過15萬5000人喪命，總死亡人數已超越印度，高居全球第3，僅次於美國與巴西。

墨西哥的單日新增病例和新增死亡人數，均於這個月創下新高，讓醫院不堪負荷，也讓病患難以獲得治療。

© 2021 AFP