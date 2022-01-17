確診暴增 厄瓜多大半省分進入紅色警戒

（法新社基多16日電） 厄瓜多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數暴增10倍，今天針對國內大部分地區發布紅色警戒。

廣告 繼續瀏覽後續

厄瓜多全國221縣有193縣進入紅色警戒，包括首都基多（Quito）與瓜亞基爾（Guayaquil）在內，學校也將停課到本月21日。

衛生部副部長盧阿雷斯（Jose Ruales）告訴記者，單日新增確診從去年耶誕節當周的平均4000人，增加到1月第2周的超過4萬2000人。

盧阿雷斯表示：「這是自疫情爆發以來，我們記錄到最高感染數字。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至2021年底，厄瓜多單日確診平均記錄為去年4月25日至5月1日的略高於1萬3000人。

盧阿雷斯表示，最近案例飆升，是因為Omicron變異株更具傳染力，以及最近耶誕節與新年慶祝活動等因素加總導致。

法新社根據官方數據統計，厄瓜多1770萬人口累計61萬4000人確診，3萬4200人染疫病逝。

厄瓜多去年12月強制施打疫苗，並開始對5歲以上國民接種，合乎資格者目前約有8成1已完整接種。

© 2022 AFP