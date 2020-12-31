確診連爆致3場賽事順延 英超不打算停賽

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（法新社倫敦30日電） 新型冠狀病毒在英國出現傳染力更強的變種，疫情始終無法降溫。但在出現第3場因確診人數過多而需延期的比賽後，英超今天表示，本季目前「沒有停賽計畫」，聯盟對防疫方針仍有信心。

托登罕熱刺主場迎戰富勒姆（Fulham）的比賽，由於客軍出現好幾名新增確診，因而在賽前3小時臨時決定延期。

這已是近日第3場因疫情順延的英超賽事，本月稍早紐卡索與艾斯頓維拉的比賽，以及28日艾佛頓與曼城之戰，都因有隊職員確診而順延。

英超29日宣布，聯盟最新一輪的篩檢出現本季新高的18人確診，更讓本就已較晚開季的2020-21賽季拉警報。

英國近日飽受疫情新一波復燃之苦，自今春疫情報發以來整體病死人數已超過7萬2500人，病故人數在全球名列前茅。

不過英超高層今晚發表聲明強調不停賽的決心，稱「聯盟沒有討論過本季停賽的議題，也不打算停賽」。

「英超持續對自身的COVID-19防疫方針保有信心，能確保賽事如期舉行，相關的防疫措施也獲得英國政府全盤支持。聯盟將選手與隊職員的健康至於最優先，也完全支持各隊貫徹防疫方針與規定的做法。」

© 2020 AFP