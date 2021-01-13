確診、延賽數量增 NBA收緊防疫規範

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（法新社華盛頓12日電） 在確診人數持續增加、愈來愈多比賽因此被迫延期的情況下，NBA聯盟和球員工會今天更新了防疫的健康暨安全規範。

美國職籃NBA今晚宣布延後原定明天由華盛頓巫師在主場迎戰猶他爵士的比賽，這是這個球季開打3周以來，第6場因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關問題而延後的比賽。

聯盟今天稍早表示，明天波士頓塞爾蒂克與奧蘭多魔術之戰將會延賽。塞爾蒂克原定今天對上芝加哥公牛一役，已經因為追蹤接觸史和隔離的關係、讓綠衫軍的可用之兵不到聯盟規定下限而延期。

聯盟今晚指出，因為必須追蹤接觸史，巫師明天對上爵士時，能上場的球員將不到聯盟規定的8人下限。

由於病例迅速增加，NBA與國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）宣布，為了防止疫情蔓延，將讓球員接受更嚴格的限制。

聯盟的聲明指出，新的防疫措施「是為了因應全國確診案例激增，以及NBA各隊必須隔離球員日增的情況」。

至少在接下來兩周的時間，在球隊於主場比賽時，球員和球團工作人員，除了必須參加球隊的活動、戶外練習、進行必要的活動，或在特殊情況下才能破例，否則都必須時刻留在住所。

要和NBA球隊無關的人員接觸，對象僅限家族成員、家人、定期在家中工作的私人員工。

當球隊到客場比賽，球員和球團工作人員，不準與非球隊的賓客接觸，且除非是球隊活動或緊急情況，否則禁止離開下榻的飯店。

所有在休息室的賽前會議，時間必須控制10分鐘內，且所有參加的人都必須配戴口罩。

其他所有的會議都必須在場邊進行，但限制在NBA核準的區域，或是在球場的房間內進行，但室內空間必須夠大，讓戴口罩的參與者能夠維持社交距離。

球隊必須做好計畫，讓在飛機上和板凳區上，座位相鄰的球員都是一樣的人。

任何飯店的療程，包括物理治療與按摩，都必須在大廳或讓每床能相距12�眨ㄔ�3.7公尺）的場地進行，也必須全程配戴口罩和面罩。

© 2021 AFP