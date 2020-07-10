“千人計畫”學者鄭頌國從美赴華途中被捕後過堂

美國聯邦司法部7月9日發表聲明指出，俄亥俄州立大學一名叫鄭頌國的華裔教授被控利用美國國立衛生研究院（NIH）的研究資金幫助中國從事科研，當日出庭受審，法官拒絕保釋。

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美司法部的聲明指出，現年57歲的鄭頌國與中國存在密切聯繫。這名俄亥俄州立大學風濕病學教授和研究學者是中國政府“千人計畫”成員。他被指有意隱瞞與中國一所大學的合作關係，隱瞞從中國政府那裡拿到的研究經費，“在一項複雜的陰謀中”利用NIH大約410萬美元的研究經費，幫助中國從事風濕病和免疫學領域的研究。據悉，鄭頌國2013年參加了中國政府的“千人計畫”。他被指沒有向美方的僱主和NIH報告自己存在的利益衝突，被控一項涉及聯邦研究經費的詐騙罪。他還被控一項在俄亥俄州立大學等美國多所大學供職期間，對其與此同時仍在中國供職的事實作出了虛假陳述。

前者最高可被判處十年監禁，後者最高可被判處五年監禁。鄭頌國9日在聯邦法院過堂，當庭法官認為他存在潛逃的風險，拒絕其交保釋放的要求。他在押期間，此案的調查繼續進行。美國司法部介紹稱，鄭頌國是今年5月22日在前往中國的轉機途中被逮捕的。他在當天搭乘一架包機飛抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），準備搭乘另一架包機飛回中國。他在機場被捕時，“隨身帶有三件大的行李、一個小手提箱、一個裝有兩台手提電腦的手提箱、三部手機、幾個USB硬盤、幾塊銀錠、幾本家人使用的過期中國護照和中國的地契等物。”

對此，美國聯邦司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John C. Demers）表示，“我們再度面對美國大學的一位教授，亦是一位中國千人計畫的成員。他被控為了獲得數百萬美元的美國研究經費，據稱有意隱瞞自己與一所中國大學的關係以及從中國政府拿到的經費。美國的研究經費是為了讓美國民眾的健康和福祉受益，不是為了被綁架為中共的研究目標提供幫助”。此外，美國聯邦調查局反情報局助理主任科勒（Alan E. Kohler）也表示，“此案再次凸顯中國‘千人計畫’的一名成員被控利用美國納稅人的資金來為中國政府服務”。

俄亥俄州南區法院法官德威爾斯（David M. DeVillers）則稱，“我們斷言，鄭在得知自己的僱主已經開始行政程序以了解他是否遵守有關納稅人資助的撥款規定後，正準備逃離美國。”他續指，這是該法院近期處理的第三起涉及向中國非法輸送知識產權和研究的案件。通過查詢相關網頁可以看到，鄭頌國祖籍安徽池州，本科就讀於安徽醫科大學，1999年由復旦大學上海醫學院研究生結業後，赴美國從事博士後研究工作。

鄭頌國還曾在法國奧爾良大學暨法國國家科學中心攻讀並獲得分子免疫學博士學位。1999-2002在美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)醫學院和美國南加州大學(USC)醫學院從事博士後研究，期間在NIH擔任短期訪問科學家。2003-2012年任美國USC助教授，副教授和免疫耐受和調節中心主任、USC大使和大學教授晉陞委員會委員。兼任法國國家科學研究中心正教授。2013-2014任美國賓夕法尼亞州大學（PSU）終身正教授，自身免疫性疾病研究中心主任等。

另有中新社2012年報導顯示，“USC醫學博士、全美海外華僑華人總會副主席、全美安徽省海外學者聯合會主席鄭頌國回家鄉安徽考察訪問”。通過百度搜索鄭頌國的名字可以發現，他曾供職於廣州中山大學附屬第三醫院、同濟醫院等地。